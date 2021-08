Netflix dévoile sa nouvelle Princesse Diana

Netflix a publié les premières images d’Elizabeth Debicki en Princesse Diana dans The Crown. La cinquième saison du drame royal est présentement en tournage au Royaume-Uni. Elizabeth Debicki prend la place d’Emma Corrin, qui incarnait la jeune Lady Di dans l’excellente quatrième saison. Dans le rôle du Prince Charles, Dominic West succède à Josh O’Connor.

Photo Courtoisie

D’origine australienne, Elizabeth Debicki s’est illustrée au cinéma dans Tenet en 2020. Pour sa part, le comédien britannique Dominic West s’est fait connaître du grand public dans The Wire. Plus récemment, les téléspectateurs l’ont vu dans The Affair.