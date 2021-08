Raiders: les portes s'ouvrent aux partisans

Les partisans des Raiders de Las Vegas devront montrer une preuve de vaccination s’ils veulent assister sans masque aux matchs locaux de l’équipe la saison prochaine.

L’organisation du Nevada a précisé lundi que les gens auront à fournir une attestation par le biais d’une application mobile. Les personnes non vaccinées pourront recevoir une dose sur place, mais seront contraintes de porter le masque durant la partie.

«La santé et la sécurité ont toujours constitué notre priorité numéro 1, a déclaré le propriétaire des Raiders, Mark Davis, dans un communiqué diffusé sur le site de Yahoo! Sports. Après consultation avec le gouverneur [Steve] Sisolak et d’autres leaders de la communauté, on s’est assuré de fonctionner toute la saison à pleine capacité sans masques grâce à ce protocole.»

La semaine dernière, les Saints de La Nouvelle-Orléans ont annoncé qu’ils permettront aux amateurs d’entrer au Superdome, en autant qu’ils aient en main une preuve de vaccination ou qu’ils aient subi un test négatif à la COVID-19 dans les 72 heures précédant le match. Tous les spectateurs devront garder le masque au visage pendant les rencontres.