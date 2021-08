Retour à l'école: suggestions technos pour une rentrée bien équipée

Qui dit rentrée scolaire dit matériel à trouver et à magasiner. Selon une étude menée par la division recherche chez Deloitte aux États-Unis, les dépenses scolaires devraient augmenter de 16% d’une année à l’autre.

De plus, toujours selon Deloitte, les ventes de matériel électronique qui remplacent de plus en plus les fournitures traditionnelles et qui ont été amplifiées par le télétravail ont augmenté de 37% sur la même période.

Bref, il n’y aura pas d’aubaines cette année. Alors autant miser sur la qualité en fonction des besoins scolaires à combler.

Ordinateurs et tablettes

Sans être des bombes de performance, les ordinateurs de type Chromebook exploités par le système Chrome OS sont connus pour être très abordables et adaptés aux plus jeunes. Sauf indication contraire, les prix sont ceux de Bureau en gros, arrondis au dollar près. Le poids est aussi important puisqu’ils seront sans cesse transportés entre l’école et la maison. Vu le très grand choix, difficile d'établir une liste étendue, alors contentons-nous de quelques suggestions.

Comme ce Lenovo 3, 14 po d’écran tactile et haut-parleurs de 64 Go de stockage et 4 Go de mémoire vive. Le fabricant revendique 10 heures d’autonomie. Poids 1,40 kg. 320$

Lenovo

Autre Chromebook, plus compact et hybride, cet ordinateur-tablette Acer de 11,6 po d’écran DEL tactile, processeur Intel Celeron, stockage de 32 Go et mémoire vive de 4 Go. Bon pour 10 heures d’autonomie. 1,25 kg et 400$.

Acer

Autre Lenovo, cette fois avec Windows 10 mode S, modèle IdeaPad1, écran 14 po non tactile, 64 Go et 4 Go. Autonomie de 8 heures; 1,40 kg, 280$. Deux mots sur le mode S de Windows, ce système optimisé pour la sécurité n’autorise que les applications de la boutique Microsoft Store et le navigateur Edge pour le web.

Pour les plus exigeants et âgés, restons du côté Windows 10 avec cet ordinateur Microsoft Surface Laptop 4, écran de 13,5 po tactile, processeur AMD Ryzen5, 256 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive. Microsoft annonce 19 heures d’autonomie. Le poids indiqué est erroné, c’est bien 1,265 kg et non 2,76 kg. Si le clavier physique est anglais, on peut le configurer avec les touches d’un clavier canadien-français. 1300$

Microsoft

Un dernier pour les plus scolarisés, le MacBook Air à puce M1 de 13,3 po, 256 Go et 8 Go, jusqu’à 15 heures d’autonomie, ports USB-C Thunderbolt 4, 1,29 kg, 1300$.

Apple

Imprimante

Les jeunes aimeront beaucoup dessiner, alors une imprimante couleur est de mise. Si les dispendieuses imprimantes à petites cartouches d’encre sont à éviter, les modèles laser ou les nouveaux modèles à grands réservoirs d’encre sont à privilégier.

Comme ce modèle multifonction Epson Eco-Tank 2760 assure jusqu’à deux ans d’impression. Chaque jeu de bouteilles contient assez d’encre pour imprimer 7500 pages en noir ou 6000 pages en couleurs. 380$

Epson

À lire bientôt ici, mon essai sur ce type d’imprimante Epson à grands réservoirs.

À mettre dans tout bon ordinateur...

Le logiciel Antidote pour Mac, Windows, Linux, téléphones intelligents, tablettes et Chromebook comprend tout ce qu’il faut pour écrire et apprendre le français: dictionnaire, guides, correcteur, etc. D’ailleurs, son éditeur Druide est très impliqué avec le milieu scolaire.

En terminant, il ne vous restera plus qu’à préparer un coin d’étude pour votre enfant, comme ce bureau Simply, 112,49$.

À lire: gare aux sacs à dos inadéquats