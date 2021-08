Singh promet d’énergiser les PME canadiennes

Accusant les libéraux d’avoir délaissé les entreprises locales au profit des multinationales, Jagmeet Singh a promis que le NPD investirait dans les petites entreprises.

Pour son annonce, le chef néodémocrate s’est déplacé dans une manufacture de masques N95 en Colombie-Britannique, la première à fabriquer ce type de masques au pays.

«Quand on a eu besoin d’équipement de protection, on a appris que cet équipement n’était pas produit au Canada. C’était un grand enjeu, un grand défi, parce qu’au moment où on s’est aperçus qu’on avait besoin de cet équipement, on a dû [le demander] à d’autres pays», a déclaré M. Singh.

Il a martelé que les libéraux et les conservateurs ont contribué au départ des manufacturiers du pays dans les dernières décennies, ce qui aurait, selon lui, aggravé la crise de la COVID-19 à domicile.

Outre son intention d’investir dans les petites entreprises et manufacturiers locaux, l’annonce de M » Singh ne comportait aucune mesure précise. L’investissement prévu n’est pas chiffré, et les outils fiscaux pour ce faire n’ont pas été précisés.

