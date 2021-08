Un face à face entre Dubuc Motors et l’AMF

L’entreprise Dubuc Motors, derrière le prototype de véhicule électrique baptisé Tomahawk, et ses cofondateurs sont dans la mire de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et s’exposent à des amendes d’une valeur totale de près de 300 000 $. Selon la direction, l’AMF fait preuve d’acharnement dans ce dossier.

Le rêve initial de Dubuc Motors, soit de commercialiser l’un des premiers véhicules électriques fabriqués au Québec, est aujourd’hui au point mort.

« Au début, l’AMF questionnait la méthode de financement qu’on utilisait », avance au Journal le cofondateur de la compagnie, Mike Kakogiannakis.

« Je croyais que cela allait être une histoire de quelques mois au plus pour l’investigation. Là, nous sommes rendus à presque cinq ans », déplore-t-il.

Depuis 2017, Dubuc Motors est sous la loupe de l’AMF après avoir réalisé une ronde de financement. Des membres de la direction passeront devant le Tribunal administratif des marchés financiers en octobre prochain pour ne pas avoir respecté certains points de la Loi sur les valeurs mobilières.

Plus de 800 investisseurs, notamment au Québec et aux États-Unis, sont embarqués dans cette aventure pour un montant global de plus de 1,8 million $.

Les fondateurs ont également tenté de réaliser une ronde de financement de près de 7 millions $ sur la plateforme StartEngine. Ils n’ont toutefois pas été en mesure de compléter ce processus en raison de l’enquête de l’AMF.

Cette dernière s’intéresse surtout à la démarche en sol québécois auprès des investisseurs. Sans compter les cofondateurs, ce sont 28 personnes qui ont injecté un total de 265 500 $ en échange d’actions de Dubuc Motors.

En 2018, rappelons que la direction voyait grand. Un projet d’usine était dans les cartons à Saint-Augustin-de-Desmaures et les responsables envisageaient une possible entrée à la Bourse. Dubuc Motors avait signé une entente avec la firme américaine d’investissement Xnergy Financial LLC.

Aujourd’hui, l’ex-PDG et cofondateur Mario Dubuc a quitté l’entreprise. Il a déclaré faillite en décembre 2019, selon l’AMF. Son associé, Mike Kakogiannakis, a depuis pris la relève et dit tenter de sauver la compagnie.

« Nous avons perdu beaucoup d’années et il y a beaucoup de soutien qui a quitté », affirme-t-il. « Il n’y a aucune logique qui peut justifier une telle longueur d’années d’enquête. Ce n’est pas Norbourg », poursuit-il, ajoutant qu’il est difficile de faire grandir une compagnie tout en étant sous enquête.

Plusieurs reproches

L’AMF reproche notamment aux cofondateurs et à l’entreprise qui est incorporée dans l’État du Delaware, aux États-Unis, de ne « jamais avoir déposé de prospectus auprès de l’Autorité (...) ni avoir été inscrite à quelque titre que ce soit auprès de l’Autorité », peut-on lire dans un document public.

Dubuc Motors aurait également déposé des documents incomplets et certains placements n’auraient pas été faits dans le respect de la Loi sur les valeurs mobilières. Les deux cofondateurs auraient aussi agi à titre de courtiers en valeurs sans être inscrits à ce titre auprès de l’autorité.

Mario Dubuc s’expose à une pénalité administrative de 115 000 $. L’amende pour M. Kakogiannakis pourrait être de 52 000 $ et celle pour Dubuc Motors de 125 000 $. L’entreprise ne peut plus solliciter d’investisseurs depuis 2017.