Un tueur à gages devenu délateur craint d’être ciblé

Un tueur à gages devenu délateur continue de craindre que la mafia décide de l’éliminer, a-t-il confié ce matin, au procès d’un couple qui l’aurait aidé à assassiner deux frères en Montérégie.

«Les gens encore vivants du groupe [du mafieux Andrew] Scoppa vont vouloir se venger de moi», a affirmé aujourd'hui le délateur au Centre judiciaire Gouin, à Montréal.

L’individu, dont on ne peut révéler l'identité et qui est sous la protection de la police, témoignait au procès de Marie-Josée Viau et Guy Dion, accusés d’avoir participé au meurtre des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto en juin 2016.

Selon la preuve de la Couronne, les accusés de 46 et 49 ans auraient laissé le tueur assassiner les deux frères dans le garage de leur propriété à Saint-Jude, pour ensuite se débarrasser des cadavres en les incinérant dans leur cour.

Santé mentale

La police a nagé en plein mystère pendant trois ans, jusqu’à ce que le tueur se rende à la police et devienne agent civil d’infiltration. En juillet et août 2019, il a rencontré les accusés et les a enregistrés à leur insu, obtenant de leur part des déclarations incriminantes.

Or, si l’opération a mené à l’arrestation de Viau et Dion, le délateur ne s’est pas gêné pour critiquer avec virulence le travail des policiers, qui auraient fait fi de ses problèmes de santé mentale afin de poursuivre l’enquête.

«J’ai eu de gros moments de noirceur» pendant l’infiltration, s’est-il plaint, ajoutant n’avoir jamais eu accès à un avocat. «Ce n’est pas normal, on n’est pas dans un pays du tiers monde!»

Scoppa

S’il ne s’est pas gêné pour déblatérer contre les policiers tout au long de l’enquête, il a quand même poursuivi sa collaboration. C’est dans ce cadre qu’il a révélé avoir fait partie d’un plan pour coincer le mafieux Andrew Scoppa, entre autres. Le but était de l’enregistrer à son insu, comme Viau et Dion.

«Soit tu déménages avec ta femme et tes enfants, soit tu fais la guerre et tu tues tout le monde», aurait dit le délateur à Scoppa.

Les policiers auraient ensuite tenté de mettre le mafieux sous écoute, sans succès selon le témoin.

«Avec moi, il aurait été fait», a-t-il dit avec assurance aux jurés.

Le procès, présidé par le juge Éric Downs, se poursuit cet après-midi.