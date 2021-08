BRÉARD, Claire



À Longueuil, le 14 juillet 2021, est décédée, à l'âge de 95 ans, Claire Bréard, elle était l'épouse de feu Roland Girouard.Elle laisse dans le deuil ses trois fils, André (Madeleine), Robert (Mireille) et Jacques (Gaby). Elle laisse également six petits-enfants et six arrière-petits-enfants ainsi que ses frères et soeurs.La famille recevra vos condoléances à505 CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUILle lundi 23 août de 9h à 12h suivi d'une cérémonie à 12h à la chapelle du même endroit.