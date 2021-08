DAVIAULT, Raymond



À Notre-Dame-de-la-Merci, le 6 novembre 2020, à l'âge de 86 ans est décédé M. Raymond Daviault.Il laisse dans le deuil ses enfants feu Lucie (Gilles), Jacynthe (Jacques) et François (Suzanne), ses petits-enfants Jason, Kevin, Francis, Jérémy, Cynthia et Maxime, ses arrière-petits-enfants Léa, Axel, Charles et Elisabeth, son frère Adrien ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances dimanche le 29 août 2021 de 11h00 à 14h00 à l'Hôtel Le Grand R, 251 Chemin Fusey, C.P. 299, St-Donat, Qc, J0T 2C0. À 14h00 aura lieu une petite cérémonie, suivi d'un goûter vers 15h00.