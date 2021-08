MAINVILLE, Claude



À Montréal, le 26 juillet 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Claude Mainville époux de Mme Lise Du Cap.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Mireille, Céline (Daniel) et feu Marc, ses petits-enfants : Marie-Ève (Jean-Sébastien), Vincent (Lauriane), David (Chlodel), Gabriel, Alexandre et Samuel, son arrière-petit-fils : Dany, sa soeur Paulette (feu Fernand Couture) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 26 août de 13h à 14h au :4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7(Stationnement intérieur gratuit)Une cérémonie sera célébrée en sa mémoire à 14h, en la chapelle du complexe, suivie de l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, Qc, H3V 1E7.