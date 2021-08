LUPIEN VIAU, Lisette



Chez elle, le 9 août 2021, entourée de l'amour des siens, Mme Lisette Viau Lupien, épouse de M. Guy Lupien, a entrepris son dernier grand voyage.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Caroline, François (Diana) et Annie (Ara), ses rayons de soleil: Annabelle, Victoria, Alexandra, Lucas et Simon, sa soeur Renée (Denis), ainsi que plusieurs parents et amis.Le samedi 21 août 2021, la famille vous accueillera de 15h à 17h au:5180 RUE DE SALABERRYMONTRÉAL, QC H3J 1J3Les funérailles seront célébrées ce même jour, en ce même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.