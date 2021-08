LEVERT, Raymond



À Châteauguay, le 4 août 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Raymond Levert, époux de Mme Huguette Lalonde Levert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Christian (Heather), ses filles Élyse et Brigitte (Benoit), ses petits-enfants Jonathan, Lucas, Laurianne, Geneviève, Sarah et Olivia, ses arrière-petits-enfants ainsi que ses autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en privé pour la famille au complexe funéraire96 BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY / 450 699-9919www.alexandrenicole.comLa famille tient à remercier personnellement Dr Lemay et le personnel de l'hôpital Anna Laberge pour leurs bons soins et leur support.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Anna Laberge serait apprécié.Les messages de condoléances peuvent être transmis à la famille par le courriel du Salon Funéraire (info@alexandrenicole.com).