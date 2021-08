SOUCISSE, Juliette née LAURIN



À Saint-Eustache, le 1er août 2021, à l'âge de, est décédée Mme Juliette Laurin, épouse de feu Paul-Émile Soucisse.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Jacques (Marie-Rose Bascaron), Louise (Albert Khelfa), Pierre (feu Nicole Lepage), Françoise (Daniel Thibodeau), feu Bernard (France Naud) et François (Aline Couturier), ses petits-enfants Violette-Anne-Marie Soucisse (Kevin Knight), Alexandre Soucisse (Laurence Grommersch), Karoline Khelfa (Christian Péloquin), Marie-Pier Santerre-Soucisse, Olivier Santerre-Soucisse (Stéphanie Leblanc), Mathieu Thibodeau (Edith Beaulieu), Benoît Thibodeau (Jillian Thibodeau), David Thibodeau (Emmanuelle De Rouville), Gabriel Couturier-Soucisse et Émile Couturier-Soucisse, ses arrière-petits-enfants Juliette, Lucien, Augustin, Florence, Justine, Camille, Thomas, Damien, Victor, Isaac, Marion et Maxime.Elle laisse également ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 10 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 11 septembre dès 11h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu ce même samedi à 13h en l'église de Saint-Eustache, située au 123 rue Saint-Louis.En reconnaissance pour les excellents soins prodigués, nous vous invitons à traduire vos marques de sympathie par des dons à la Fondation Hôpital Saint-Eustache, au lieu de fleurs.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec.