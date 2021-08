LEGAULT, Jeannine



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Jeannine Legault, le 15 août 2021.Elle repose désormais auprès de celui qui fut son époux durant 65 ans, André Paquette, et de sa petite-fille Pascale.Elle laisse dans le deuil ses filles, Carole (Bert) et Chantal, ses petits-enfants, Benoit (Isabelle), Marion, Christian (Annik) et Brian (Joannie), et ses arrière-petits-enfants, Tessa, Emelly, Charlie et Kalen.La famille recevra vos condoléances le dimanche 29 août de 11h à 14h30 au:SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934 www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole sera célébrée ce même dimanche 29 août, à 14h45 en la chapelle du complexe.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la santé publique en vigueur. Une limite de 50 personnes présentes dans la salle au même moment est requise.Votre sympathie peut être exprimée par des dons à la Fondation des maladies du coeur et le l'AVC.