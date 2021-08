5 produits incontournables pour mettre son regard en valeur

Présenté par

Même si le port du masque camoufle une partie de votre visage, votre charme peut tout de même transcender à travers vos vêtements, votre coiffure, et surtout votre regard.

Pour faire tourner les têtes cette saison, misez sur ces 5 produits de beauté performants de Lancôme – maquillage, correcteurs et soins – pour sublimer vos yeux, éveiller votre regard et camoufler vos cernes. Sans plus tarder, essayez cette routine beauté douce pour les yeux!

1. Sérum illuminateur de regard

À l’approche de la quarantaine, les signes de l’âge peuvent être de plus en plus visibles. Si vous souhaitez les atténuer, appliquez le sérum Genifique Light Pearl, un concentré activateur de jeunesse, qui permet de décongestionner les poches sous les yeux, réduire les cernes, renforcer les cils ainsi que lisser les rides et les ridules.

Profitez de son applicateur mobile souple, qui masse à 360°!

2. Crème contour des yeux

Vous prenez la même crème pour votre visage que pour le contour de vos yeux? Votre épiderme est peut-être agressé par ce produit, puisque la peau du contour des yeux est plus mince et délicate dans cette région.

À la place, optez pour la crème Advanced Génifique Yeux de Lancôme qui contient tout ce qu’il faut pour chouchouter et revigorer cette zone: vitamine C, acide hyaluronique et 7 extraits de prébiotiques et de probiotiques. En plus, ce produit s’adapte à tous les types de peaux et tous les âges!

Appliquez-la avant de vous coucher ou de vous maquiller: elle traitera et hydratera votre peau tout au long de la nuit ou de la journée, sans que vous ne vous en rendiez compte, en plus de combattre les signes du vieillissement en atténuant vos rides, vos cernes et vos pattes d’oie.

3. Correcteur de cernes

Pour cacher vos cernes et avoir un teint mat, appliquez le correcteur Teint Idôle Ultra Wear de Lancôme, qui offre une couvrance de médium à complète ainsi qu'une tenue respirable pendant 24 heures.

Advenant le cas où vos cernes sont si foncés qu’ils sont difficiles à cacher: utilisez un correcteur de teinte rougeâtre avant d’appliquer le cache-cernes. Ils disparaîtront en un instant!

4. Traceur pour les yeux

Une ligne de traceur pour les yeux (ou eye-liner) qui souligne la paupière du haut vous permettra d’intensifier votre regard. Lors de l’application, assurez-vous de terminer en pointe légèrement rehaussée: une ligne qui descend vers la tempe donnera plutôt un regard affaissé et plus âgé.

Pour vous simplifier la vie, optez pour le traceur liquide intuitif Grandiôse Liner de Lancôme qui vous permettra de dessiner une ligne précise et sans bavure – en raison de sa pointe ultra-fine et de sa tige pouvant s’incliner à 35 degrés.

5. Mascara liftant

Pour un regard éveillé et éclatant, vos cils doivent être courbés et pointer vers le ciel. Pour y arriver, choisissez un mascara qui épaissit, allonge et recourbe chaque cil sans former d’amas désagréables et de bavures.

Avec le mascara New Lash Idôle de Lancôme, vous ne pouvez pas vous tromper: il vous procurera des cils rehaussés et du volume pendant 24 heures!

Que votre visage soit caché sous un masque ou à l’air libre, vous gagnez toujours à mettre votre regard en valeur. Pour y arriver, utilisez les produits performants de la gamme Advanced Génifique de Lancôme!