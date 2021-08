DESROCHERS, Pierre



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Pierre Desrochers, époux de feu Hélène Bérubé.Après une vie bien remplie de 94 ans, il est parti rejoindre ceux qu'il a aimés le 2 février 2021.Il laisse dans le deuil ses enfants feu Richard (Denise), Ginette (Gilles) et Sylvie, ses petits-enfants Rémy, David, Francis, Vanessa, Patrick, Marie-Claude, Marc-André, Louis-Éric, Guyllaume et leurs conjoints, ses 15 arrière-petits-enfants, son frère Clément, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi 21 août 2021 à 11h, à l'église Ste-Famille de Boucherville.La famille tient à remercier le personnel soignant du Centre Hospitalier Pierre Boucher pour leurs soins, leur bienveillance et support dans ces circonstances particulières.