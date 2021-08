COURVAL, Raymond



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Raymond Courval, survenu le 10 août à l'âge de 80 ans.Il nous a quittés pour aller rejoindre sa tendre épouse Nicole Lefebvre, laissant en deuil ses enfants Nathalie (Jean-François), Stéphane (Sandra), ses petits-enfants Clara, Christophe, Mina et Lou, ainsi que ses frères Jean-Guy (feu Hélène) et Jean-Pierre (Suzanne).La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 1559, rue Montarville à Saint-Bruno-de-Montarville, le jeudi 26 août 2021 de 18h à 20h.La famille recevra également vos condoléances le samedi 28 août 2021 dès 9h30 en l'église de Saint-Bruno-de-Montarville et les funérailles débuteront à 10h. Nous profiterons également de l'occasion afin de souligner le décès de son épouse Nicole survenu en avril 2020, en période de pandémie.