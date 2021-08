BÉRIAULT Linda, née Luci



Au CHUM, le 8 août 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée Madame Linda Luci.Elle laisse dans le deuil son mari Richard Bériault, son fils Martin (Sandrine), sa fille Lyne, ses petites-filles Camille (Eddy), Frédérique, Laurence (Andres), Justine, Charlotte et son arrière-petit-fils Mateo. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Béatrice (Normand), ses belles-soeurs et ses beaux-frères ainsi que plusieurs parents et amis.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.Les funérailles seront célébrées le mardi 24 août 2021 à 10h à l'Église des Saints-Anges de Lachine, 1400 boul. St-Joseph à Lachine. La famille accueillera parents et amis pour les condoléances à compter de 9h.