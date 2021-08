MAHEUX, Jacques



À Montréal-Nord, le 12 août 2021, est décédé M. Jacques Maheux.Il laisse dans le deuil son épouse Lorraine, ses filles, Nathalie (Benoit) et Marie-Josée (Rony), ses petits-enfants, Alex, Cindy (Hazar), Estefan et Kristina. Il laisse aussi dans le deuil son arrière-petite-fille, Asena, ainsi que ses frères et soeurs, ses neveux et nièces et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 août 2021 de 14h à 17h au complexe funéraire: