LABRECQUE, Carmen



Originaire de St-Clotilde, le 16 août 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Carmen Labrecque, con-jointe de feu Roger Lestage.Elle laisse dans le deuil ses fils, Denis, Jean-Guy (Manon), Normand, Paul (Gisèle), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Clotilde, le samedi 4 septembre 2021 dès 10h suivi des funérailles à 11h.