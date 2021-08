BEAUCAGE, Georgette

née Collin



À St-Jacques, le 13 août 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Georgette Collin, épouse de feu Joseph-Édouard Beaucage et mère de feu Pierre (Danielle).Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Ginette) et Marie-Claire (Jacques), ses cinq petits-enfants Stéphanie (David), Véronique (David), Mélanie (Denis), Xavier (Joany) et Jean-Philippe, ses seize arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-fils, ses soeurs, beaux-frères, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie ce jeudi 19 août 2021 de 19h à 22h et vendredi de 11h à 14h à laLes funérailles suivront à 14h en l'église de St-Roch-de-L'Achigan et de là au cimetière du même lieu.