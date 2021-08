FLEURY, Diane



À la Maison Aline Chrétien, le 13 août 2021, à l'âge de 52 ans, est décédée Mme Diane Fleury, épouse de M. Stéphane Labelle et fille de feu André Fleury et de feu Paula Bouchard. Elle demeurait à Louiseville.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sébastien Fleury (Tina Fortier), Sophie Fleury-Gobeil (Yannick Lambert) et Justin Labelle; ses petits-enfants: Théo Fleury Fortier, Loïk Fleury Fortier, Jolyanne Mc Leod et Jake Fleury Fortier; son frère et ses soeurs: Roger Fleury (Johanne Therrien), Josée Fleury, Carla Fleury et leurs conjoints respectifs; ses beaux-frères et belles-soeurs: Lisane Labelle (Magella Beaudoin), François Labelle (Marie-Andrée Picard), Marco Labelle (Linda Baron) et Nathalie Labelle (Étienne Rainville); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis.Tout en respectant les consignes de distanciation, la famille accueillera parents et ami(e)s à la30, ST-MARCLOUISEVILLEsamedi, jour de la célébration, à partir de 16h. Une célébration en son honneur aura lieu le samedi 21 août 2021 à 18h à la maison funéraire.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Maison Aline Chrétien.La famille désire exprimer sa reconnaissance auprès du Dre Fannie Gélinas et de Mme Maryse Robert, infirmière en soins palliatifs à domicile ainsi que remercier chaleureusement le personnel de la Maison Aine Chrétien pour les bons soins prodigués.