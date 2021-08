95 %, le nouveau chiffre magique du Dr Arruda pour la couverture vaccinale

Le chiffre magique de couverture vaccinale pour laisser tomber les mesures sanitaires comme la distanciation physique et le port du masque est maintenant de... 95 %.

• À lire aussi: Vaccination obligatoire en santé et port du masque dans les cégeps et les universités

«Honnêtement, avec la vaccination, j’espère, des plus jeunes, puis avec un taux élevé de couverture vaccinale, disons, là je vais viser haut, là, 95 %, bien peut-être... on va avoir beaucoup plus de chances, je vous dirais, de revenir à des situations [normales]», a indiqué le directeur national de la santé publique Horacio Arruda.

Il estime que cette ouverture vaccinale est «atteignable», puisque les antivaccins ne composent que «5 %» de la population. Les autres sont des hésitants, et peuvent être convaincus.

Au printemps, on voyait la «lumière au bout du tunnel» en atteignant le 75 % de vaccinés, mais la transmissibilité du variant Delta a changé la donne, a-t-il dit.

À VOIR AUSSI