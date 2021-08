JOLICOEUR, André



De Boucherville, le 7 avril 2021 à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur André Jolicoeur, policier retraité de la ville de Montréal, époux de madame Nicole Murray.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Lynn, Anik (Alain Doucet), ses petits-enfants Annika, Alison, Justin et Luana, son frère Pierre (Patricia Desjardins), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 22 août de 11h à 16h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 16h en la chapelle duL'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.