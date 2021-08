LAVICTOIRE (née Orieux)

Marie-Lily



À Pointe-Claire, le 12 août 2021, à l'âge de 95 ans, est pieusement décédée Mme Marie-Lily Lavictoire (née Orieux), épouse de feu M. Jacques-Sylvain Lavictoire.Elle laisse dans le deuil son fils Hugues Delia-Lavictoire, ses petits-enfants: Yvan (Emilie), Vincent (Francine) et Normand (Jaqueline), ses arrière-petits-enfants: Alexe et Léo, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 août 2021 de 10h30 à 14h au complexe funéraireLes funérailles seront célébrées le samedi 21 août 2021 à 14h30 à l'église Sainte-Geneviève, 16037, boul. Gouin O., Sainte-Geneviève, QC, H9H 1C7.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Lakeshore pour leur soutien et les bons soins prodigués.