GOURDE, Roger



À Montréal, le samedi 7 mars 2020 est décédé, à l'âge de 80 ans, Roger Gourde, époux de Raymonde Bernard.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Michel Pinet), Marjolaine (Éric Cabot) et Karine (Carl Blanchette), ses petits-enfants, ses frères Doris (Gaetane Pelchat) et feu Jacques, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera en l'église St-François-d'Assise, située au 700 Georges-Bizet à Montréal, le samedi 28 août de 12h30 à 14h30, suivi des funérailles au même endroit.