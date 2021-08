LATULIPPE Gemma née Savard



C'est avec le coeur lourd que nous annonçons le décès de Gemma Latulippe née Savard, le 28 juin 2021, à l'âge de. Elle était l'épouse de feu Armand Latulippe.Elle laisse dans le deuil ses enfants Huguette (Roger), Marthe, Hélène et Bertrand (Michèle), ses petits-enfants Karine, Claude (Émélie), Mathieu (Sarah), Louis-Maxime (Cynthia), François (Sabrina), ses arrière-petits-enfants Sasha, Benjamin, Félix, Jade, Landon et Klara Rose, ainsi que de nombreux parents et amis.Le mardi 7 septembre 2021, la famille recevra vos témoignages de sympathie de 19h à 21h, à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511Le dimanche 26 septembre 2021, l'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de l'église Sainte-Famille à Cap Santé, Québec, suite à la grand-messe de 11h.Au lieu de fleurs, un don à l'organisme de votre choix serait apprécié.