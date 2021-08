FAUBERT, Yvette née ANDRÉ



De Mirabel, le 6 août 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Yvette André, épouse de M. Jacques Faubert.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Guylaine (Denis) et Benoit (Carole), ses petits-enfants Katherine, Charles, Pascal, Justin, Camille et Sandrine, ses arrière-petits-enfants Laurie et Luka, ses soeurs Marjolaine (Rudy) et Pauline (Norman), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 28 août de 13h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934La mise en terre de l'urne au cimetière Saint-Polycarpe aura lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Sercan.