BLAIN (née Trudeau), Germaine



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Germaine Trudeau, le 10 août 2021, à l'âge de 93 ans. Elle était l'épouse de feu Aurèle Blain et la mère de feu Réal Blain.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Carole), Gilles, Yves (Josée) et Linda, ses petits-enfants Vincent (Michelle), Philippe, Jacynthe et Charles-Antoine ainsi que son arrière-petite-fille Rosie.Un hommage aura lieu dans l'intimité.La famille tient à remercier le personnel de la Ressource Intermédiaire Marie-Victorin de Longueuil ainsi que le CHSLD Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe pour leur empathie et les soins prodigués.Notre mère avait beaucoup d'admiration envers le Frère André. Vos marques de sympathie peuvent donc se traduire par un don à l'Oratoire St-Joseph de Montréal.