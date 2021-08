Achat d’une résidence secondaire: comment vous offrir la tranquillité d’esprit?

Vous souhaitez faire l’acquisition d’une résidence secondaire, mais vous ne savez pas par où commencer? Que ce soit pour vous évader du train-train quotidien ou simplement passer du bon temps en famille, il importe d’évaluer vos besoins et vos attentes afin de faire le bon choix.

Question de mettre toutes les chances de votre côté et de vous simplifier grandement la vie, pourquoi ne pas faire appel aux conseillers en habitation de PRO-FAB? Chef de file dans la construction d’habitations usinées depuis plus de 30 ans, cette entreprise québécoise saura certainement vous guider dans le processus d’achat du chalet de vos rêves!

Et pour élucider tous vos questionnements, l’entreprise tiendra des portes ouvertes les 11 et 12 septembre prochains, de 10 h à 16 h, à son usine située au 395, route 112, Vallée-Jonction.

Ce sera l’occasion de voir les différentes étapes de construction via un parcours de 12 stations et d’apprécier la qualité du produit grâce à trois maisons modèles disponibles sur place et un bureau pouvant être converti en chalet.

Les différents professionnels du domaine et les spécialistes se feront un plaisir de vous fournir tous les renseignements nécessaires pour faire des choix éclairés.

Posez-vous les bonnes questions

Avant de vous lancer tête première dans la recherche de votre prochain havre de paix, prenez le temps de bien choisir la région où vous souhaitez vous installer, que ce soit en Outaouais, en Estrie, dans les Laurentides; tout est possible, mais tout dépendra de votre budget établi et de votre financement!

Ensuite, évaluez la superficie et le terrain qui vous convient le mieux. Par exemple, si pour vous la tranquillité est une priorité, misez sur un endroit paradisiaque sur le bord de l’eau ou à l’entrée d’un boisé.

Avant d’entamer la construction de votre chalet, il importe de vous arrêter sur un style qui vous ressemble: champêtre, classique, contemporain? Pour vous aider à recréer votre vision, faites-vous un tableau d’inspirations!

Finalement, est-ce vous souhaitez avoir plusieurs étages, chambres et salles de bain dans votre prochain chalet? Dans la conception des plans de construction, ce sera le moment de préciser toutes vos préférences aux conseillers de PRO-FAB.

Offrez-vous la tranquillité d’esprit

Getty Images

Réputé pour la fiabilité de ses produits, son service personnalisé ainsi que son respect des délais et des budgets, PRO-FAB vous accompagne tout au long de vos démarches dans le but de vous offrir une expérience d’achat unique.

Leur équipe professionnelle et dévouée met leur passion à votre service pour s’assurer que vous trouviez chaussure à votre pied, et ce, dans le plaisir et la plus grande simplicité.

En plus de vous offrir un grand choix de modèles, PRO-FAB s’occupe, entre autres, de la fondation, la plomberie, l’électricité et vous fournit un guide du propriétaire ainsi que la Garantie de construction résidentielle (GCR).

Pour avoir un avant-goût de votre prochaine propriété ou résidence secondaire, venez à la rencontre de l’équipe chevronnée de PRO-FAB lors de leurs prochaines portes ouvertes, les 11 et 12 septembre 2021. D’ici là, si vous souhaitez avoir un aperçu des différents modèles de chalets disponibles, rendez-vous au www.profab.ca.