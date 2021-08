DENIS, Christine



3 janvier 1930 - 21 octobre 2020De Repentigny, le 21 octobre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Christine Denis, épouse de feu M. Gérald Tremblay.Elle laisse dans le deuil ses enfants Judith (Ron), Jean-Yves (Martine) et Stéphane (Isabelle), ses petits-enfants Julie et Maude, les petits-enfants et arrière-petits-enfants de la famille élargie, ses frères et soeurs Luce (feu Léon), feu Benoit (feu Jeanne), Colombe (feu Benoit), feu Thomas-Louis (Colette), Gemma (feu Clément), Joseph-Herman (Muriel) et Rita (feu Gérard), ses beaux-frères et belles-soeurs Réal (Henriette), Jacques (Thérèse), Pierre (feu Diane), feu Armand (Thérèse), feu Léon (Gisèle), Alice et Blanche, ses filleuls Eric Perron (Johanne), Luc Tremblay (Chantal) et Michel Tremblay, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu samedi le 21 août à 11h, en l'église Notre-Dame-des-Champs, située au 187 boul. Iberville, Repentigny, J6A 1Z1. La famille accueillera parents et amis avant les funérailles à compter de 9h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.