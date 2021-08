MÉNARD, Aline



1er juillet 1952 - 14 août 2021Nous vous informons que Mme Aline Ménard, fille de feu Giselle Choquette et feu Raymond Ménard, est décédée à l'hôpital St-Eustache, le 14 août 2021, à l'âge de 69 ans.Elle laisse dans l'Amour, son conjoint Georges Nizan, ses enfants Sylvain, Ghislain et Kathleen, ses merveilleux petits-enfants Megane, Donovan (Maude) et Marie-Maude (Samuel), son frère Yvon, sa belle-soeur Cindy et son neveu Jason ainsi que parents et plusieurs amis(e)s...Un gros merci à l'hôpital St-Eustache et au personnel soignant pour vos soins.Aucune cérémonie funéraire n'aura lieu selon les volontés de notre mère.En sa mémoire, nous souggèrons un don à l'Association pulmonaire du Québec (514-287-7400) ... Un petit don deviendra grand.