DUFORT, Carmen



À Laval, le 17 janvier 2021 est décédée à l'âge de 78 ans Mme Carmen Dufort, fille de feu Noëlla Lorrain et de feu René Dufort.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Réal (Diane), Armand (Denise), Lucille (Germain), Florimond (Florence), Ginette (Michel) et Richard ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.Les funérailles de Mme Carmen Dufort seront célébrées le samedi 28 août à 14h en la Cathédrale de St-Jérôme.La famille recevra vos condoléances ce samedi 28 août de midi à 13h45 au salon de la:Si vous êtes un membre de la famille éprouvée ou un proche significatif, votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives émises par la Santé publique concernant la distanciation physique, le lavage des mains, le port du masque ou couvre-visage obligatoire et le nombre maximum personnes autorisées dans la salle.