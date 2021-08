FORTIER, Pierre



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Pierre Fortier, survenu le 4 août 2021, à l'âge de 80 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Suzanne Desmarais, ses enfants Nathalie (Martin) et François, ses petits-enfants Frédérique, Sandrine et Louis-Félix, son frère Robert (Danielle), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs amis.En raison des circonstances actuelles de la COVID-19, les funérailles se tiendront à une date ultérieure. Les détails seront communiqués en temps opportun.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la recherche contre le cancer.