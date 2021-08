Conflit chez Olymel: «profondément déçu», Boulet nomme un médiateur

Le rejet de l’entente de principe par 57 % des travailleurs de l’usine de découpe de porcs d’Olymel à Vallée-Jonction, mardi soir, représente une «profonde déception» pour le ministre du Travail, Jean Boulet.

Inquiet du sort de quelque 150 000 porcs en attente d’une place à l’abattoir et des répercussions du conflit chez les éleveurs, le ministre a décidé de nommer le médiateur Jean Poirier, qui devait convoquer les deux camps à une rencontre de médiation dès mercredi dans l’espoir de mettre fin à la grève qui paralyse l’usine beauceronne.

Question de faire bouger les choses, le médiateur est doté du pouvoir de convoquer les deux camps à des rencontres, mais ne peut imposer un règlement du litige comme le ferait un arbitre, vu la nature privée du conflit de travail.

«J’exprime une profonde déception. Je respecte la décision des salariés, l’assemblée générale [des travailleurs] est souveraine et c’est elle qui décide, mais je suis profondément déçu. [...] On ne peut pas tolérer les répercussions d’un conflit de cette nature pour les travailleurs, les familles, les éleveurs de porcs et la compagnie», a clamé le ministre lors d’un point de presse impromptu sur la colline parlementaire mercredi.

Le ministre Boulet a aussi assuré qu’il va «intensifier» ses contacts avec les représentants de la CSN et d’Olymel.

«Une claque en plein visage»

Le président des Éleveurs de porcs du Québec, David Duval, s’est montré déçu de la tournure des événements mercredi.

«Pour moi et pour l’ensemble des producteurs du Québec, c’est une claque en plein visage. [...] C’est vraiment très difficile pour les producteurs», s’est insurgé M. Duval en point de presse.

Il a rappelé que la grève, qui dure depuis avril dernier, suscite plusieurs problèmes, à la fois pour le bien-être des animaux, entassés dans les fermes, mais aussi pour les producteurs qui perdent leur gagne-pain et vivent de la détresse psychologique.

Le regroupement s’est aussi montré insatisfait des efforts du ministre Boulet à ce jour. «Devant une situation aussi critique, [...] les éleveurs de porcs demandent une intervention personnelle du premier ministre François Legault», a appelé M. Duval, en rappelant que le gouvernement fait partie des actionnaires d’Olymel, grâce à un investissement de 150 millions $ annoncé en mai dernier.

«On est rendu à tout près de 150 000 porcs en attente. C’est un chiffre historique. Au cours des 50 dernières années, nous n’avions jamais atteint un chiffre aussi catastrophique. Si ce conflit perdure, je ne sais pas où on s’en va au niveau des éleveurs. On ne veut pas de gaspillage alimentaire, on ne veut pas d’euthanasie sous nos fermes», a expliqué David Duval.

Invité à commenter, le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, a admis de son côté être «très impatient» de voir le conflit se régler.

«C’est une situation difficile pour les éleveurs de porcs. Je comprends très bien leur inquiétude, et je comprends leur découragement. Je peux comprendre leur colère. On parle d’abattage humanitaire, de pression», a-t-il affirmé.

«Je suis comme n’importe quel être humain, je ne suis pas capable de tolérer la vue de porcs qui s’entassent, qui grossissent, qui ont des problèmes de santé. Ça, ils le savent, les éleveurs de porcs. Mais il y a une limite à ma capacité d’intervention dans un conflit purement privé», a ajouté le ministre Boulet.