Coupe Laver : les Européens montrent leurs cartes

En dépit de l’absence de certains éléments de renom, l’équipe européenne misera sur des joueurs redoutables à la Coupe Laver, car cinq membres du top 10 du circuit de l’ATP porteront ses couleurs durant la compétition prévue du 24 au 26 septembre au TD Garden de Boston.

Ainsi, les Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev, dans l’ordre deuxième et septième raquettes mondiales, tout comme le Grec Stefanos Tsitsipas (troisième), l’Allemand Alexander Zverev (cinquième) et l’Italien Matteo Berrettini (huitième), représenteront le Vieux-Continent. La formation du capitaine Bjorn Borg sera complétée par le Norvégien Casper Ruud, détenteur du 11e rang du classement.

Borg croit donc que malgré les forfaits de Roger Federer et de Dominic Thiem, blessés au genou et au poignet respectivement, sa troupe saura défendre avec succès sa couronne. Depuis les débuts de l’événement, l’Europe a eu le dessus sur l’Équipe Monde trois fois en autant d’occasions, la Coupe Laver n’ayant toutefois pas eu lieu l’an dernier en raison de la pandémie.

«Nous avons un excellent groupe cette année avec six joueurs du top 11. J’aime nos chances, a commenté le capitaine sur le site de la compétition. Ce n’est jamais facile et nous avons été chanceux de garder en vie notre séquence victorieuse. Par contre, la pression est sur nos épaules. L’Équipe Monde est affamée.»

Du côté de la formation du Monde, John McEnroe dévoilera le reste de son équipe pendant la semaine. Le Québécois Félix Auger-Aliassime et le Canadien Denis Shapovalov en feront partie, tout comme l’Argentin Diego Schwartzman.

La Coupe Laver sera diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports.