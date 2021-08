JACQUES, Alain



À Saint-Amable, le 8 août 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé Monsieur Alain Jacques.Il laisse dans le deuil ses enfants Geneviève (Danny), David (Myriam), ses petits-enfants Damien et Ézékiel, ses soeurs, ses frères, de nombreux neveux et nièces, parenté et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 août dès 9h à l'église Sainte-Théodosie à Calixa-Lavallée. Une messe sera célébrée à 11h pour la famille et amis proches seulement, en conséquence des restrictions sanitaires en vigueur.La famille tient à remercier Diane Parent, le personnel du CLSC et de la Maison Victor-Gadbois, pour leur soutien inestimable et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Victor-Gadbois serait apprécié, en la mémoire de Alain Jacques.