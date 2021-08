BRUNET, Gisèle



Le 31 juillet 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Gisèle Brunet de Vaudreuil-Dorion.Elle laisse dans le deuil son époux Maurice Brunet, ses enfants Lise (Denis Dupré), Michelle (feu Réal Prévost), Jean-Pierre (Mireille Chartier), Denis (Christiane Guilbault), Lucie (Pierre Hamel) et Richard (Mireille Morais), ses petits-enfants et ses dix arrière-petits- enfants, sa soeur Yvette, ses belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 27 août 2021, à 11h, en l'église Très-Sainte-Trinité (145 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion.) suivies de l'inhumation au cimetière de la même paroisse. La famille vous accueillera à l'église, dès 10h.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Manoir Harwood pour les soins et le soutien prodigués. Des dons à la société de l'Alzheimer seraient grandement appréciés.