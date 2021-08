Déco, animaux, couple et famille à Canal Vie

Canal Vie mise sur des soirées thématiques, sept productions originales et des retours anticipés pour captiver son public cet automne. Au programme, de la décoration, de la zooanimation, des couples «à boutte»... et le 12e chérubin de la populaire famille Groulx!

Réno-déco, vie familiale, enjeux de société et mieux-être demeurent au cœur des préoccupations de Canal Vie, qui, à compter du 23 août, construira sa programmation sous forme de soirées thématiques.

Le lundi est consacré aux histoires humaines, et le mardi, aux travaux de la maison. Le mercredi est dédié aux changements de vie. Le jeudi est voué à la famille. Le vendredi et le week-end, on se concentre sur les contenus ludiques et divertissants.

Nouveautés

Petit survol des nouveautés de la chaîne. Dans «Escouade poilue» (lundi, 19 h 30, dès le 23 août), on rencontrera Anne-Caroline Coutu, qui a décidé il y a quelques années de quitter son travail de vendeuse pour se lancer dans la zooanimation (entre autres avec son cheval miniature), qu’elle pratique dans les écoles, les garderies et les CHSLD.

Le déménagement de Julie Snyder, d’une maison centenaire à un appartement de 2500 pieds carrés, fait l’objet de la nouvelle série «Le jour J» (mercredi, 20 h, dès le 25 août). Réparations, décoration, ménage de possessions et remplissage de boîtes seront à l’honneur.

Après les «Mères à boutte» et les «Célibataires à boutte», place aux «Couples à boutte»! (Mercredi, 20 h 30, dès le 25 août). Pas toujours facile, la vie à deux, comme en témoignent notamment Kim Rusk et Marie-Ève Piché, alias Maman Caféine. Finances, ménage, sexualité, éducation des enfants, communication et, depuis 18 mois, la pandémie : «Couples à boutte» explorera toutes les sources de stress possibles chez les duos amoureux, qui raconteront leurs difficultés et, dans certains cas, leur choix de se séparer.

Vive la famille

Canal Vie diffusera le lundi 6 décembre, à 20 h, le documentaire de Léa Clermont-Dion, «T’as juste à porter plainte», dans lequel cette dernière s’intéresse au sort réservé aux victimes d’agressions sexuelles au sein du système de justice.

À l’hiver 2022, on suivra les championnes olympiques en ski acrobatique Maxime, Justine et Chloé Dufour-Lapointe sur une période d’un an, dans l’une des années les plus mouvementées de leur vie, dans la série documentaire «Les sœurs Dufour-Lapointe : d’un rêve à l’autre».

Rayon retours attendus, Mathieu Baron sera à la barre de nouveaux épisodes de «Tous pour un chalet» (mardi, 21 h, dès le 31 août).

D’autres couples fraîchement formés à «L’amour est dans le pré» feront le bilan de leur vie à deux ou du clan qu’ils ont fondé à «La famille est dans le pré» (jeudi, 19 h 30, dès le 14 octobre). On retrouvera ainsi le tandem chouchou de la dernière saison, Alex et David, de même que Nicolas et Louise (saison 8), Maxime et Kristel (saison 1) et Ludovic et Fidjie (saison 3).

La «petite» tribu de «La famille Groulx» s’agrandira encore prochainement, puisque maman Tara est actuellement enceinte de bébé # 12! La petite dernière, Sienna-Addison, était née en janvier 2020. Dans cette cinquième saison des «Groulx», papa Pascal contemplera aussi la possibilité de se lancer en affaires, on effectuera des rénovations à la maison et les enfants auront également leurs projets à eux.

Acquisitions

Canal Vie a finalement un large éventail d’acquisitions étrangères à proposer encore cette année. Quelques exemples? «La guerre des desserts», «Les Holmes en action», «La vie après la prison», «Réno à l’italienne», «Mon mari est enceint» et «Jyoti, la plus petite femme du monde»...

Le premier épisode de chaque nouveauté de Canal Vie sera disponible gratuitement sur Noovo.ca après sa diffusion.