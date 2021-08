Dur combat entre l’Ontario et le Québec pour l’usine de Moderna

La bataille entre le Québec et l’Ontario afin de convaincre la société américaine Moderna de s’installer sur leur territoire respectif est bel et bien enclenchée.

Tandis que Toronto fait déjà la cour au fabricant de vaccins, plusieurs représentants du secteur des sciences de la vie au Québec s’activent pour éviter que les premiers investissements de l’entreprise à l’extérieur des États-Unis leur échappent.

« Le pas s’est accéléré récemment, reconnaît la directrice, Sciences de la vie et technologies de la santé de Montréal International, Stéphanie Doyle. Nous n’avons pas de temps à perdre. Comme la production doit commencer en 2024, une décision risque d’être prise rapidement. »

Même effervescence du côté de Montréal InVivo, le secrétariat de la grappe des sciences de la vie du grand Montréal. « On ne travaille pas 18 heures par jour, affirme Nathalie Ouimet, vice-présidente de l’organisme. Mais je vous dirais que j’ai quand même laissé tomber tous mes autres dossiers. Ce projet d’implantation de Moderna est trop important pour ne pas tout tenter pour l’emporter. »

Laval prend les devants

Le 10 août dernier, Moderna annonçait s’être entendue avec Ottawa en vue de la construction d’une usine de production de vaccins à ARNm au Canada. Le lieu et la valeur des investissements prévus par l’entreprise de Cambridge, au Massachusetts, ne sont pas encore connus.

On parle pour l’heure d’investissements de « plusieurs centaines de millions » de dollars et de la création d’entre « 200 et 300 emplois ». Bien qu’encore non officielles, ces prévisions sont suffisamment importantes pour que plusieurs villes des deux provinces concurrentes cherchent à attirer l’intérêt de la pharmaceutique.

C’est le cas en particulier de Laval, deuxième municipalité la plus peuplée du Québec. Hier, le cabinet du maire n’a pas hésité à écrire directement au PDG de Moderna pour l’encourager à considérer Laval pour l’implantation de son centre de recherche et de son usine de production.

« La Cité de la Biotech de Laval est un pôle international dans l’industrie, fait valoir le maire suppléant et responsable du développement économique de Laval, Stéphane Boyer. Dans les prochaines semaines, nous prévoyons multiplier les communications [...] pour faire valoir les avantages de Laval auprès de Moderna ».

La semaine dernière, la mairesse de Mississauga, près de Toronto, avait lancé le bal en invitant Moderna officiellement. « Nous serions honorés si Moderna envisageait de s’établir chez nous, affirme sa mairesse, Bonnie Crombie. Avec plus de 470 entreprises et 25 000 travailleurs du secteur des sciences de la vie sur notre territoire, Mississauga serait un endroit idéal pour Moderna. »

Mme Doyle n’est guère surprise de cet intérêt.

« Montréal, Laval, Québec, Sherbrooke..., il n’y a pas une région qui ne voudrait pas cette usine. Même si nous souhaitons toujours présenter une image unifiée, je ne peux pas les blâmer de tenter de faire leurs propres démarches. »

Une bataille à armes égales

Les sciences de la vie au Québec

Plus de 650 entreprises

Plus de 56 000 emplois

Quelque 80 % de l’écosystème des sciences de la vie est concentré dans le grand Montréal

Source : Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec

Les sciences de la vie en Ontario

Plus de 1900 entreprises

Plus de 68 000 emplois

Regroupe 50 % de l’activité économique des sciences de la vie au Canada.

Source : Investissement Ontario

Moderna en bref

Photo AFP