Dylan: peut-on attendre que justice soit rendue?

Quand il a écrit The Times They Are A-Changing, en 1964, Bob Dylan ne se doutait pas qu’en 2021, les temps auraient tellement changé qu’une femme l’accuserait d’agression sexuelle.

Mais avant de se prononcer sur Bob Dylan, est-ce qu’on peut prendre un pas de recul ? Ce n’est pas parce que Dylan est accusé qu’il est coupable. Et ce n’est pas parce qu’on adore Dylan qu’il est innocent.

En fait, à ce stade-ci... on ne sait rien !

Comme une pierre qui roule

Tout ce qu’on sait, pour l’instant, c’est que l’auteur de Like a rolling stone est poursuivi par une femme qui l’accuse d’agression sexuelle sur mineure, pour des faits qui se seraient produits en 1965. Il aurait abusé de son aura de vedette pour lui fournir de l’alcool et des drogues puis pour l’agresser alors qu’elle n’avait que 12 ans.

Avant de retirer à Bob Dylan son prix Nobel de littérature, peut-on se rappeler que comme tous les citoyens dans des sociétés de droit, il bénéficie de la présomption d’innocence ?

Avant d’« annuler » Bob Dylan, peut-on attendre d’avoir entendu sa version des faits ? (Le porte-parole de Bob Dylan a déclaré que « l’accusation est fausse et sera vivement combattue ».)

Avant de jeter aux poubelles vos collections complètes de vinyles ou de CD de Bob Dylan, pouvez-vous attendre qu’il ait eu droit à un procès juste et équitable, à une défense pleine et entière ?

Et surtout, avant que les bien-pensants interdisent la diffusion des classiques de Dylan sur Spotify ou à la radio, peut-on attendre que justice ait été rendue ?

Comme l’a écrit un modérateur sur un site de fans de Dylan : « Juste parce qu’une personne attend très longtemps avant de porter plainte ne signifie pas que les allégations sont fausses. Par contre, le fait que vous aimiez Dylan ne signifie pas pour autant qu’il a plus (ou moins) de chances d’être coupable. Si vous préférez quitter ce groupe, allez-y. Mais si vous ne voulez pas quitter le groupe (de fans de Dylan), vous n’avez aucune raison de vous sentir coupable. » Autrement dit, on peut ressentir un malaise devant un homme qui fait face à des accusations graves. Mais on peut aussi se sentir très à l’aise de ne pas porter de jugement hâtif.

Depuis l’annonce de cette poursuite, ça joue dur sur les médias sociaux. Il y a ceux qui prennent la défense de Bob Dylan : « C’est impossible que Dylan ait violé cette femme à New York, il était en tournée en Angleterre à ces dates-là. »

Il y a ceux qui l’attaquent.

Et il y a ceux qui attaquent sa présumée victime : « Si la carrière de Dylan avait chuté après 1965 et qu’il était devenu un sans-abri, est-ce que sa présumée victime le poursuivrait aujourd’hui ? »

Blowing in the wind

Ce n’est pas sur Twitter, Instagram ou Facebook que l’on doit faire le procès d’un individu, qu’il s’appelle Joe Bleau ou Robert Zimmerman (le vrai nom de Bob Dylan).

Bob Dylan a beau être considéré comme l’un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes de l’histoire, ça ne devrait influencer d’aucune façon son procès. Est-il coupable ou innocent ?

La réponse, mes amis, est dans le souffle du vent.