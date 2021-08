Estrie: flambée des cas de COVID-19 chez les enfants

Des éclosions en service de garde ont causé une progression importante du nombre de cas de COVID-19 chez les enfants en Estrie et préoccupe dorénavant la direction de la Santé publique régionale.

Du 8 au 14 août, 31 enfants de moins de 12 ans ont été touchés par la maladie. Le fait qu’ils ne sont pas vaccinés fait d’eux un vecteur de contagion important.

Des essais cliniques sont en cours pour déterminer si la vaccination des moins de 12 ans peut se faire de façon sécuritaire.

La majorité des parents et enfants rencontrés par TVA Nouvelles, mercredi, se sont dits en faveur de la vaccination des plus jeunes, si la Santé publique l’exigeait.

Le variant frappent surtout les personnes non immunisées. Sur les 123 nouveaux cas recensés chez les 12 ans et plus, 64% ne sont pas vaccinés, 25 % ont reçu une dose vaccinale alors que 11% étaient pleinement vaccinées.

Avec les allègements prévus au primaire, le port du masque n’est plus requis en classe, mais seulement dans les aires communes. Les pédiatres ne redoutent cependant pas les complications liées à la Covid-19 comme la résurgence des virus respiratoires.