RIVARD, Roger



À la Maison de soins palliatifs des deux rives de Repentigny, le 27 septembre 2020, à l'âge de 74 ans, s'est éteint Roger Rivard, époux de Pascale Pilon. Originaire de St-Roch-de-L'Achigan, il était le fils de feu M. Roland Rivard et feu dame Jeannine Lemyre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Steve, Cindy (Dany Bastille) et Annie (Renaud Bélanger), ainsi que ses cinq petits-enfants Cédric, Jeanne, Guillaume, Jayson, Charlie, son frère Maurice (Judy Parsons), sa soeur Madeleine (feu Ghislain Vandal), ainsi que de nombreux neveux et nièces.Anciennement représentant des ventes dans le domaine de l'acier, cet homme sociable et impliqué ne laissait personne indifférent. Il a entre autres oeuvré plusieurs années au sein des Optimistes et des Cadets de la Ligue navale. Il salue sa grande amie Nicole Gibouleau (feu Yves Adam), ses collègues de travail de chez Acier Campi ainsi qu'au Centre Bell.La famille vous accueillera le samedi 21 août 2021 de 13h à 17h à la:Un hommage au défunt y aura lieu à 16h30. Étant donné la situation actuelle, aucune réception n'aura lieu après cet hommage.Selon ses dernières volontés, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une maison de soins palliatifs de votre choix.