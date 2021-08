TESSIER, Jean-Pierre



Vendredi le 23 juillet 2021 est décédé à l'âge de 77 ans, Monsieur Jean-Pierre Tessier, époux de Mme Suzanne Létourneau.Outre sa tendre épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Anick et Dany (Véronique), ses petites-filles Mélissa, Rosalie, Laurie et Léa-Rose, plusieurs belles-soeurs et beaux-frères et nombre d'amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 28 août 2021 de 14h à 18h ainsi que le dimanche 29 août de 9h à 12h.Notre famille tient à remercier toute l'équipe de professionnels et de bénévoles de la Maison Victor-Gadbois qui ont offert des soins palliatifs de qualité et qui ont permis à notre père Jean-Pierre de vivre dans le respect, dans la paix et la dignité jusqu'à la fin.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois.