France: une personne meurt dans l'incendie sur la Côte d'Azur, toujours pas maîtrisé

Le Luc | Une personne est morte dans l'incendie qui continue de faire rage mercredi dans l'arrière-pays de Saint-Tropez sur la Côte d'Azur, le plus important feu de l'été en France dans l'une des zones les plus touristiques du pays.

Il s'agit du premier décès dans cet incendie qui a également fait 22 blessés légers, dont 19 pour des intoxications, selon la préfecture du département du Var. Elle a appelé touristes et habitants à «la plus grande vigilance».

«La nuit a été relativement calme», a indiqué au petit matin l'officier de communication des pompiers du département du Var, Franck Graciano. «Le feu n'a pas progressé», mais «cela ne veut pas dire qu'il est maîtrisé.»

Depuis lundi, l'incendie, qui a démarré près d'une aire d'autoroute, a parcouru 6375 hectares et en a brûlé 5000 dans cette région de la Côte d'Azur connue pour ses forêts de chênes liège abritant de nombreux animaux et ses vignobles, selon un dernier décompte des pompiers mercredi matin.

Comme la veille, «un travail de sape» est prévu mercredi avec des largages d'eau «sur des endroits critiques», a expliqué l'officier de communication. Dès 5 h GMT, le ballet des moyens aériens a débuté avec les vols de Canadair qui seront rejoints dans la journée par un Dash larguant un produit retardant la progression des flammes, et des hélicoptères bombardiers d'eau.

Venu apporter son soutien aux secours mardi, le président français Emmanuel Macron avait souligné que «les prochaines heures» seraient «absolument décisives» pour fixer cet incendie dont l'avancée a été extrêmement rapide.

En raison d'un vent violent pouvant atteindre jusqu'à 80 km/h et d'une grosse chaleur le feu a nécessité l'évacuation de quelque 7000 personnes dont de nombreux touristes installés dans des campings.

Vigilance pour les évacués

Pour la deuxième nuit consécutive, ces personnes ont dormi dans une quinzaine de structures d'accueil ouvertes dans sept villes sur le littoral, dont Bormes-les-Mimosas et Sainte-Maxime.

La préfecture a rappelé mercredi matin que les personnes évacuées ne doivent absolument pas regagner leur domicile ou leur lieu de vacances.

Après une nuit plus calme et un vent qui a fini par tomber, des opérations étaient en cours mercredi pour rétablir les réseaux de distribution de téléphonie et d'électricité, a indiqué la préfecture.

Sur la route qui traverse le massif des Maures, des lignes électriques sont tombées au sol, des poteaux et des troncs sont calcinés et la vigne a brûlé par endroits, a constaté une équipe de l'AFP.

Durant la nuit, les services départementaux ont procédé à des tronçonnage pour «faciliter le passage des secours» qui «demeure difficile en raison d'obstacles sur les voies», a indiqué la préfecture. Neuf routes départementale demeurent coupées.

Les dégâts sur l'environnement sont importants. «La réserve naturelle de la plaine des Maures a été dévastée pour moitié», a indiqué à l'AFP Concha Agero, directrice adjointe de l'Office français de la biodiversité.

«C'est une catastrophe, car c'est l'un des derniers spots abritant la tortue d’Hermann», une espèce protégée, a-t-elle souligné. Des tortues brûlées ont déjà été retrouvées. D'autres ont peut-être réussi à s'enfouir sous terre pour survivre.

Un autre incendie est en cours dans une région viticole et touristique du Sud-Est, près de Beaumes-de-Venise, dans le Vaucluse, où plus de 200 hectares ont été endommagés.

La France avait jusqu'ici été relativement épargnée par les feux qui ont dévasté des milliers d'hectares et fait des dizaines de victimes dans plusieurs pays méditerranéens, de la Turquie à l'Algérie en passant par la Grèce. Ces derniers jours, des feux ont détruit 9000 hectares dans la région touristique de l'Algarve dans le Sud du Portugal et 12 000 hectares en Espagne, à Navalacruz près d'Avila (centre-ouest).