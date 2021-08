La Ville de Montréal investit dans la protection de ses berges

La Ville de Montréal va investir plus de 16 millions $ dans la première phase d’aménagement de près de 10 km de berges de ses parcs riverains.

Les travaux, réalisés d’ici 2028, touchent aux parcs de la Promenade-Bellerive et René-Lévesque, au Grand parc de l'Ouest – secteurs du Cap-Saint-Jacques et au Bois-de-l'Île-Bizard, de l'Île-de-la-Visitation et au futur parc riverain de Lachine.

Un règlement d’emprunt de plus de 16 millions $ a été autorisé mercredi matin par le comité exécutif de la Ville.

On veut notamment accroître la sécurité de ces lieux, limiter l’érosion et protéger les écosystèmes naturels. Pour ce faire, des techniques mixtes inspirées du génie biologique seront employées, notamment la plantation de végétaux et d’arbustes.

Les travaux coûteront au total 89 millions $, dont 51,5 millions $ seront assumés par la métropole. Le fédéral a déjà annoncé une participation de 34,4 millions $ via le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes.

«Restaurer les berges publiques du réseau des grands parcs est l’une des actions concrètes du Plan climat de la Ville de Montréal, qui a été lancé le 10 décembre dernier. Je suis d’autant plus heureuse de voir le gouvernement fédéral nous épauler dans la réalisation de ce plan ambitieux. L’accès de la population à l’eau passe par des rives et des berges en santé. C’est ce que nous voulons offrir aux Montréalaises et aux Montréalais, et grâce à ce programme, nous pourrons le faire en toute sécurité», a dit la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, dans un communiqué mercredi.

