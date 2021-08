Laval tente de courtiser Moderna

La ville de Laval, la Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCILaval) et le Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CQIB) tentent de charmer la biopharmaceutique Moderna pour qu’elle s’établisse à Laval, dans le cadre de son expansion au Canada.

Il y a quelques jours la société Moderna a annoncé ses intentions de bâtir une nouvelle installation majeure au Canada.

Le milieu économique de Laval a rapidement contacté la direction de l’entreprise afin de lui faire valoir ses atouts.

«Laval a tout ce qu’il faut pour accueillir un tel investissement: la main-d’œuvre qualifiée, un pôle international, des terrains de première qualité et une économie diversifiée et reconnue pour sa solidité», a précisé Stéphane Boyer, maire suppléant, vice-président du comité exécutif et responsable du développement économique à la Ville de Laval.

«L’implantation à la Cité de la biotech de Laval permettra à Moderna de compter sur une chaine logistique spécialisée en sciences de la vie ainsi que sur une expertise historique en infectiologie et en biofabrication avec notamment la présence de l’INRS Campus biotechnologie-Armand-Frappier. Moderna pourra également compter sur l’innovation de la nouvelle génération d’entrepreneurs soutenue par notre incubateur», a déclaré Perry Niro, directeur général du Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CQIB).

La Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCILaval) a également rappelé que des secteurs industriels clés comme celui des sciences de la vie doivent être considérés de façon particulière dans le cadre de la Relance. «Laval valorise la recherche et l’innovation dans ce secteur et dispose d’une communauté d’affaires résiliente, inclusive et vibrante qui lui confère un atout attractif et compétitif indéniable», a conclu Caroline De Guire, PDG de la CCILaval.