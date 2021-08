Télétravail: casse-tête pour les patrons

Les revendications d’employés à l’égard du télétravail et de la semaine de quatre jours, ça doit bien faire suer les entrepreneurs et les patrons qui ne comptent pas leurs heures ?

Pour avoir été moi-même p’tit boss dans une autre vie, je sais que j’aurais du mal à contenir mon agacement face à ce qui peut passer pour des caprices. Et si j’étais entrepreneur, qui sait où se situerait la limite de ma patience face à ce genre de doléances. Elle serait vite atteinte.

Mais je me demande, comment les vrais dirigeants composent-ils avec ça ?

Le télétravail qui s’impose

J’ai demandé à Stéphanie Kennan, une entrepreneuse avec qui j’ai développé des atomes crochus avec les années. Elle a lancé son agence de communications, Bang Marketing, à l’orée de l’année 2000. Sa boîte installée dans le Vieux-Montréal emploie une vingtaine de personnes.

Avec elle, on a droit à l’heure juste. Cette femme de « com » ne connaît pas la langue de bois. Je ne l’imagine pas non plus tenir le discours de ces gestionnaires illuminés qui nous soûlent de leurs théories managériales pleines d’arcs-en-ciel, au sortir d’un énième séminaire sur le « leadership subliminal ».

« Alors Stéphanie, les requêtes au sujet du télétravail ?... »

(J’anticipe une montée de lait.)

« Pour te donner une idée, je viens d’embaucher trois personnes, une à Québec, une à Saint-Sauveur et une autre à Contrecœur [la ville]. Évidemment, ils ne viennent pas au bureau, comme l’ensemble de l’équipe d’ailleurs, et ça va probablement rester de même. La formule hybride, c’est plus compliqué à gérer que le télétravail à temps plein », affirme la femme d’affaires.

« Et la semaine de quatre jours, on t’en parle ? »

(Je vais l’avoir ma montée de lait.)

« J’ai réglé ça : je ne paye plus mes employés à la semaine, mais à l’heure. J’en ai qui travaillent quatre, trois et même deux jours par semaine. Il y en a une, par exemple, qui exploite à côté sa petite entreprise de gâteaux. »

Il n’y a pas si longtemps, quand Stéphanie Kennan publiait une offre d’emploi, elle pouvait recevoir 35 candidatures.

« Là, j’ai deux postes à pourvoir depuis un bout, et j’ai reçu quatre C. V. non pertinents », dit-elle. Pendant ce temps-là, son personnel se fait courtiser par la concurrence.

« Du harcèlement ! » S’il y a quelque chose qui fait suer Stéphanie Kennan, c’est plutôt ça.

La culture d’entreprise

Coup de fil à Simon De Baene, entrepreneur à succès qui a fondé GSoft, conceptrice de logiciels destinés aux ressources humaines, reconnue internationalement. Nombre d’employés : 275.

Simon De Baene s’est aussi fait le chantre du bonheur au travail, ça cadre bien avec la mission de son entreprise. Dans le milieu des affaires, GSoft s’est aussi distinguée par ses pratiques de ressources humaines hors-norme, dont des vacances illimitées pour le personnel, et ses bureaux à la frontière de la cour de récréation, équipés entre autres d’une rampe de planches à roulettes intérieure.

« Tu te souviens, notre culture d’entreprise s’appuyait sur notre environnement de travail », rappelle-t-il. Aujourd’hui, bye-bye les bebelles ! Les bureaux sont toujours là, mais à moitié condamnés, et la partie toujours ouverte n’attire plus vraiment. Le monde préfère bosser de la maison.

GSoft se définit maintenant comme une « entreprise à distance par défaut ». Autrement dit, ça ne reviendra pas comme avant. Les équipes sont éclatées entre Ottawa et Gaspé. Simon De Beane orchestre tout ça depuis Austin, dans les Cantons de l’Est, où il s’est installé avec sa petite famille.

Il jouit d’une meilleure qualité de vie, tout comme ses employés, apparemment plus productifs.

« L’open space, ça provoque distractions », reconnaît-il aujourd’hui. Son défi, c’est de mettre en place des rituels avec lesquels nourrir une culture d’entreprise. Il cherche.

Ah oui, il a aussi 15 postes à pourvoir. Vous ai-je dit qu’il offrait des vacances illimitées ?

Je serais à bout de patience avant même de recruter !