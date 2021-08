Les gouverneurs opposés au masque obligatoire à l’école dans le viseur de Biden

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi des mesures pour contrer certains gouverneurs, opposés au masque obligatoire dans les écoles malgré les recommandations des autorités sanitaires, en pleine flambée de l’épidémie de COVID-19.

« Certains politiques essaient de transformer des mesures de santé publique (...) en batailles politiques, pour leur propre bénéfice », a critiqué Joe Biden lors d’une allocution depuis la Maison-Blanche.

Selon les recommandations actuelles, les masques doivent être portés dans les classes par tous les élèves, y compris ceux vaccinés.

Mais certains gouverneurs, notamment les républicains Greg Abbott (Texas) et Ron DeSantis (Floride), ont interdit aux écoles de leur État d’imposer le port du masque aux élèves, défendant le « droit » des parents à choisir pour leurs enfants.

Plusieurs districts scolaires ont annoncé défier ces interdictions. En retour, Ron DeSantis a menacé de couper les fonds aux écoles rebelles, ou même de cesser de verser les salaires des responsables scolaires impliqués dans ces décisions.

Joe Biden a dit mercredi avoir demandé au ministre de l’Éducation de prendre « des mesures supplémentaires pour protéger nos enfants ».

« Cela inclut utiliser toute son autorité de supervision, et des actions en justice, si approprié, contre les gouverneurs essayant de bloquer et d’intimider des responsables et enseignants locaux », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les salaires éventuellement retenus de ceux ayant décidé d’imposer le masque dans les classes pourraient être payés par des fonds fédéraux « à 100 % ».

« Si vous ne vous battez pas contre la COVID-19, au moins ne vous mettez pas en travers du chemin de tous ceux qui le font », a demandé Joe Biden.