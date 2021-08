Les jeunes ne boudent pas la souveraineté!

L’un des plus gros clichés de la politique québécoise est que les jeunes boudent la souveraineté. C’est loin d’être le cas de tous. J’ai moi-même 15 ans et je m’implique au quotidien pour l’indépendance.

Le nombre de jeunes souverainistes ne fera qu’augmenter au cours de la prochaine décennie, même si celui-ci est déjà situé dans les alentours de 30 %. La nouvelle campagne du OUI, le retrait de la pandémie qui laisse plus de temps à d’autres enjeux, le nouvel élan de fierté souverainiste qu’on ressent depuis un certain temps, de nouveaux exemples comme l’Écosse qui deviendra un pays sous peu, la démonstration quotidienne par le fédéral que nous n’avons pas les mêmes intérêts, tout porte à croire que nous sommes à l’aube d’une vague bleue Québec.

Les attentes

Il faut maintenant un parti politique à la hauteur de nos attentes. Quelles sont ces attentes?

Premièrement, il faut une action politique axée sur la réalisation de l'indépendance. Il faut faire campagne sur la souveraineté et s’engager à tenir un référendum au premier mandat. C’est ainsi que l’enjeu reviendra dans le débat. Si la question de l’urne en 2022 est «Voulez-vous que le Québec devienne un pays?», ça changera bien des choses. Ce serait une première depuis 1994.

Il faut également que tout souverainiste soit accepté. Il y a des souverainistes de tous les horizons, et nous aurons besoin de l’ensemble d’entre eux pour réaliser le pays. René Lévesque avait réussi à bâtir une coalition souverainiste qui contenait des gens de gauche, du centre et de droite. Tous travaillaient à faire du Québec un pays et c’est ce qui constituait une grande force du mouvement souverainiste.

Troisièmement, il faut que ce parti réussisse à faire monter la souveraineté. Il est possible de former un gouvernement majoritaire avec 35 % des voix. Mais rendu au référendum, la souveraineté doit atteindre 50 %. Pour aller chercher le 10-15 % manquant, des actions doivent être prises dès maintenant. Un référendum gagnant, ça se prépare.

Le parti de René Lévesque est de retour

Tous ces éléments sont réunis dans le Parti québécois actuel comme ils l’étaient sous René Lévesque. Le parti de Paul St-Pierre Plamondon redevient le vaisseau amiral de la souveraineté. Une approche visant à faire la souveraineté en un mandat et incluant tous les souverainistes ne peut qu’être victorieuse. En plus, la nouvelle campagne du OUI lancée par le PQ, des jeunes militants et des artistes constitue une grande avancée qui permettra d’amorcer le prochain référendum en bonne position.

En bref, les attentes envers les partis souverainistes sont très élevées et le Parti québécois semble correspondre à chacune d'entre elles grâce à son renouvellement. Nous constatons un retour du parti aux idées de son fondateur: René Lévesque. Les prochaines années seront mouvementées et l’indépendance, qui a été déclarée morte par plusieurs fédéralistes, pourrait se réaliser plus tôt que prévu.

Photo courtoisie

Alexis Bastien, Jeune militant souverainiste

Ville Mont-Royal