L’inflation en hausse de 3,7 % en juillet au pays

L’Indice des prix à la consommation (IPC) a grimpé de 3,7 % au Canada en juillet dernier par rapport au même mois de 2020. C’est le logement et l’essence qui ont fait le plus bondir l’inflation.

Au Québec, la hausse a été encore plus forte, à 4,1 %, a rapporté Statistique Canada mercredi.

C’est toutefois à l’Île-du-Prince-Édouard que l’IPC a le plus augmenté (+6,1 %) d’une année à l’autre en juillet.

«Les prix ont augmenté plus rapidement d'une année à l'autre dans six des huit composantes principales en juillet et les prix du logement ont contribué le plus à la hausse de l'indice d'ensemble. À l'inverse, les prix des vêtements et chaussures et des boissons alcoolisées, produits du tabac et cannabis récréatif ont diminué d'une année à l'autre en juillet, comparativement à juin», a détaillé l’agence fédérale dans ses faits saillants.

Les prix de l’ensemble ont progressé de façon moins importante d’une année à l’autre en juillet (+30,9 %) qu’en juin (+32,0 %). «En juillet 2021, les prix de l'essence ont augmenté de 3,5 % d'un mois à l'autre, la production de pétrole par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole plus (OPEP+) étant restée inférieure à celle observée avant la pandémie alors que la demande mondiale a augmenté», a-t-on expliqué, en soulignant que sans l'essence, l'IPC a augmenté de 2,8 % d'une année à l'autre en juillet.

